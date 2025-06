Einfamilienhaus brennt im Harz: Bewohner muss ins Krankenhaus!

Ermsleben - Mit Blaulicht nach Falkenstein im Harz : Am Samstagmorgen brannte dort ein Gebäude. Eine Person wurde durch die Flammen verletzt.

In Falkenstein im Harz brannte am Morgen ein Einfamilienhaus. © Screenshot/Facebook/Stadt Falkenstein/Harz

Gegen 10.45 Uhr bemerkten Nachbarn Rauchbildung an dem zweistöckigen Haus in der Langen Straße in Ermsleben (Sachsen-Anhalt) und riefen die Feuerwehr.

Alle Wehren rückten augenblicklich zum Brandort aus, auch Einsatzkräfte aus den umliegenden Orten wurden alarmiert.

Wie die Stadt Falkenstein auf Facebook schreibt, wurde die Innenstadt aufgrund der Löscharbeiten abgeriegelt.

Beim Eintreffen der knapp 90 Kameraden stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen bis in das Dach und drohten auf ein benachbartes Haus überzugreifen.

Von mehreren Seiten wurde gegen das Feuer vorgegangen, auch das Dach musste geöffnet werden. Ab dem Mittag erhielten die Kameraden glücklicherweise Unterstützung durch die starken Regenfälle in Sachsen-Anhalt.