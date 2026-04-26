Einfamilienhaus in Flammen: Mehrere hunderttausend Euro Schaden, Kind im Krankenhaus

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In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) haben am frühen Sonntagmorgen der Dachstuhl und die obere Etage eines Einfamilienhauses gebrannt.

Von Elisa Luzia Bigdon

Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) stehen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr der Dachstuhl und die obere Etage eines Einfamilienhauses in Vollbrand.

Dicke Rauchwolken ziehen in Richtung Himmel.
Dicke Rauchwolken ziehen in Richtung Himmel.  © Silvio Dietzel

Polizeiangaben zufolge konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Ein elf Jahre altes Kind wurde jedoch mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Im Erdgeschoss befinde sich eine Tierarztpraxis, die bislang nicht betroffen sei. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr sei noch vor Ort.

Der Dachboden brannte lichterloh, als die Feuerwehr eintraf.
Der Dachboden brannte lichterloh, als die Feuerwehr eintraf.  © Silvio Dietzel

Anwohner sollen Türen und Fenster wegen des Qualms geschlossen halten.

Der Schaden wird bereits auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Titelfoto: Bildmontage: Silvio Dietzel (2)

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