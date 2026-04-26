Einfamilienhaus in Flammen: Mehrere hunderttausend Euro Schaden, Kind im Krankenhaus

Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) stehen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr der Dachstuhl und die obere Etage eines Einfamilienhauses in Vollbrand.

Dicke Rauchwolken ziehen in Richtung Himmel. © Silvio Dietzel

Polizeiangaben zufolge konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Ein elf Jahre altes Kind wurde jedoch mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Im Erdgeschoss befinde sich eine Tierarztpraxis, die bislang nicht betroffen sei. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr sei noch vor Ort.