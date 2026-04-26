Einfamilienhaus in Flammen: Mehrere hunderttausend Euro Schaden, Kind im Krankenhaus
Von Elisa Luzia Bigdon
Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) stehen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr der Dachstuhl und die obere Etage eines Einfamilienhauses in Vollbrand.
Polizeiangaben zufolge konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Ein elf Jahre altes Kind wurde jedoch mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Im Erdgeschoss befinde sich eine Tierarztpraxis, die bislang nicht betroffen sei. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr sei noch vor Ort.
Anwohner sollen Türen und Fenster wegen des Qualms geschlossen halten.
Der Schaden wird bereits auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Dietzel (2)