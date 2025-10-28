Einfamilienhaus in Flammen – Schwerverletzter kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Am Dienstagmorgen fuhr ein Großaufgebot der Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus in Großräschen. Bei dem Feuer wurden mehrere Personen verletzt.

Von Laura Voigt

Wormlage - Am Dienstagmorgen fuhr ein Großaufgebot der Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus in Großräschen. Bei dem Feuer wurden mehrere Personen verletzt.

55 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.
Gegen 6 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Siedlungsweg im Ortsteil Wormlage aus.

Beim Eintreffen stand das Einfamilienhaus bereits komplett in Flammen. Die Bewohner konnten die vier Wände vorher selbstständig verlassen.

Trotz allem musste ein Schwerverletzter per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Drei weitere leicht Verletzte kamen mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Insgesamt waren 55 Kräfte im Einsatz.

Das Haus ist nach dem Brand einsturzgefährdet.
Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist bislang nicht geklärt. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar und aufgrund des großen Schadens einsturzgefährdet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

