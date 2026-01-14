Einsatz an Grundschule: 200 Kinder müssen evakuiert werden

Immendingen - Nach einer Rauchentwicklung ist eine Grundschule in Immendingen (Kreis Tuttlingen ) geräumt worden.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochvormittag zu einer Grundschule in Immendingen aus. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Betroffen waren rund 200 Schüler, wie die Polizei mitteilte. Einzelne Kinder klagten über Husten, Rettungskräfte kümmerten sich um sie.

Die genaue Verletztenanzahl war zunächst nicht bekannt.

In der Schultoilette hatte sich am Mittwochvormittag Rauch entwickelt, die Feuerwehr war im Einsatz.