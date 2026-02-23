Einsatz auf Pferdehof: Frau sieht Überwachungsvideo und alarmiert die Feuerwehr

Bei einem Brand auf einem Pferdehof in Hischais entstand ein hoher Sachschaden.

Von Friederike Hauer

Hirschaid - Ein Heuunterstand geriet am Montagmorgen auf einem Pferdehof im Landkreis Bamberg in Flammen.

Beim Löscheinsatz auf den Pferdehof wurde auch ein Bagger gebracht.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, kamen glücklicherweise weder Personen noch Tiere zu Schaden. In unmittelbarer Nähe zum Brandort seien vier Pferde untergebracht gewesen.

Eine Zeugin hatte gegen 6 Uhr über eine Überwachungskamera festgestellt, dass der Lagerplatz in Flammen stand.

Den Angaben zufolge wurden dort Heu und Gartengeräte gelagert. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden soll sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Um Glutnester zu beseitigen, verteilte die Feuerwehr das brennende Heu mit einem Bagger.

Was das Feuer ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, die am Morgen im Bereich Röbersdorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0951/9129491 gemeldet werden.

