Doppelhaushälfte in Flammen: Für Bewohner (†74) kommt jede Hilfe zu spät

Schöningen - Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein tragischer Brand in einer Doppelhaushälfte in Schöningen ( Niedersachsen ). Eine Person konnte nur tot geborgen werden.

Der Rentner (†74) konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein Zeuge bemerkte gegen 15.41 Uhr das Feuer in dem Haus in der Königsberger Straße und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Nach Angaben der Polizei Wolfsburg starteten die Kameraden der Feuerwehr nach dem Eintreffen am Brandort sofort mit den Löscharbeiten.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch unklar, ob sich der 74-jährige Bewohner noch im Inneren der Haushälfte befindet, hieß es weiter.

Erst bei der anschließenden Nachschau konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person entdecken. Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll es sich hierbei um den 74-Jährigen handeln. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Unklar ist auch, wie es zu dem Brand kommen konnte. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.