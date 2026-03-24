Nacht-Einsatz in Pflegeheim: Ammoniak tritt aus Kühlschrank aus

Eisfeld - Im Pflegeheim "Leuchtturm" in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) hat es in der Nacht zu Dienstag einen Gefahrguteinsatz gegeben.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. © NEWS5 / Steffen Ittig

Laut Feuerwehr war aus bislang noch ungeklärten Gründen Ammoniak aus einem Kühlschrank ausgetreten. Zuvor hatte eine Bewohnerin in ihrem Zimmer einen beißenden Geruch wahrgenommen, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert worden waren.

Das betroffene Gerät wurden anschließend nach draußen gebracht und das Gebäude gelüftet. Zum Zeitpunkt des Einsatzes waren 19 Bewohner und eine Pflegekraft im Heim.

Sie wurden danach von einem Notarzt untersucht und konnten größtenteils in ihren Zimmern bleiben. Eine Bewohnerin musste jedoch verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.