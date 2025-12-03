Einsturzgefahr! Gasflasche explodiert in Einfamilienhaus

Pinneberg - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In der Innenstadt von Pinneberg ist am Mittwochnachmittag eine Gasflasche in einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus explodiert. Es besteht Einsturzgefahr.

In Pinneberg ist ein Einfamilienhaus nach einer Explosion einsturzgefährdet. © Florian Sprenger

Wie die Polizei erklärte, war die Explosion gegen 14.30 Uhr im Thesdorfer Weg, eine der Hauptverkehrsadern des Ortes, gemeldet worden.

Nach ersten Erkenntnissen fanden in dem Haus Renovierungsarbeiten statt. Dabei entzündete sich die Gasflasche und explodierte im weiteren Verlauf. Durch die Wucht der Druckwelle wurde eine Außenwand massiv beschädigt.

Das im Bau befindliche Einfamilienhaus gilt nach einer Überprüfung als einsturzgefährdet. Ob auch die benachbarten Gebäude betroffen sind, ist derzeit noch unklar.

Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Verletzte Personen soll es nicht gegeben haben. Die Gegend rund um das Haus ist gesperrt.