Wohnung brennt lichterloh: Polizisten in Klinik, Feuerwehr ganze Nacht im Einsatz

Dortmund - Großeinsatz am späten Dienstagabend im Westen von Dortmund: In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung lichterloh in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, mehrere Polizisten wurden im Krankenhaus behandelt.

Aus der Wohnung schlugen schon Flammen, als die Feuerwehr in Dortmund-Huckarde eintraf. © Feuerwehr Dortmund

Die Dortmunder Feuerwehr wurde gegen 23.16 Uhr in die Huckarder Allee im Stadtteil Huckarde alarmiert, nachdem Zeugen zuvor aus dem Gebäude dringenden Rauch bemerkt hatten.

Als die Kameraden am Brandort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung im Obergeschoss. "Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden", so ein Sprecher der Feuerwehr.

Mehrere Trupps betraten daraufhin unter Atemschutz das Haus, stellten nach kurzer Zeit aber glücklicherweise fest, dass sich niemand mehr in der brennenden Wohnung aufhielt und begannen mit den Löscharbeiten.

Die Bewohner anderer Wohnungen konnten über nicht verqualmte Bereiche des Treppenhauses nach draußen gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Eine Person wurde wegen einer Vorerkrankung medizinisch versorgt.

Schon vor Eintreffen der Feuerwehrleute waren Polizisten vor Ort, die ebenfalls sichergehen wollten, dass sich im oberen Bereich des Gebäudes niemand mehr aufhielt. Dabei atmeten sie laut Feuerwehr Rauchgase ein.