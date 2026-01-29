Großeinsatz! Mehr als ein Dutzend Verletzte in Paketverteilzentrum

Tornesch - Großeinsatz in Tornesch! In der Stadt im Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) sind am Donnerstag 13 Mitarbeiter in einem Paketverteilzentrum verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 70 Kräften an.

In einem Paketverteilzentrum in Tornesch sind am Donnerstag mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. © Florian Sprenger

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg, dass die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr zu dem Paketverteilzentrum alarmiert worden waren.

Vor Ort klagten 13 Mitarbeiter über Atemwegsreizungen und Husten. Die Ursache war zunächst unklar, weshalb Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot anrückten.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, von denen vier ins Krankenhaus gebracht werden mussten, ging die Feuerwehr auf Ursachenforschung.

Es stellte sich heraus, dass sich in einem der Pakete eine Motorflex befand, die noch Restbenzin im Tank hatte. Das Benzin war ausgelaufen und hatte für die körperlichen Reaktionen der Mitarbeiter gesorgt.