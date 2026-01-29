Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar: Feuerwehr hat "nahezu nichts gesehen"

Mörfelden-Walldorf - Die Feuerwehr habe "nahezu nichts gesehen", da der Rauch derart dicht war - im südhessischen Mörfelden-Walldorf kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand, ein dreistöckiger Wohnblock musste evakuiert werden!

Dichter Rauch stieg aus dem Keller eines Wohnblocks auf, die Feuerwehr hatte Probleme mit der Sicht. © 5VISION.NEWS

Der Feueralarm wurde gegen 15.45 Uhr ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus in der Rembrandtstraße aus.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stiegen dichte Rauchwolken aus dem Keller des Gebäudes auf.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits 15 Hausbewohner selbstständig in Sicherheit gebracht, doch "mehrere Personen waren noch in den Wohnungen drin", wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.

Die Brandbekämpfer teilten sich daher auf: Während einige Einsatzkräfte die Evakuierung der verbliebenen Hausbewohner in die Wege leitete, ging zeitgleich ein erster Stoßtrupp der Feuerwehr gegen den Brand im Keller vor.