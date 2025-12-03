Einsturzgefahr! Gasflasche explodiert in Gebäude

Pinneberg - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In der Innenstadt von Pinneberg ist am Mittwochnachmittag eine Gasflasche in einem Gebäude explodiert. Es besteht Einsturzgefahr.

In Pinneberg sind mehrere Gebäude nach einer Explosion einsturzgefährdet. © Florian Sprenger

Wie die Polizei erklärte, war die mutmaßliche Explosion gegen 14.30 Uhr im Thesdorfer Weg, eine der Hauptverkehrsadern des Ortes, gemeldet worden.

Es besteht derzeit die Gefahr, dass das benachbarte Gebäude und direkt angrenzende Häuser einsturzgefährdet sind.

Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort.

Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt. Zur Überprüfung der betroffenen Gebäude wurde ein Statiker angefordert.