Feuerwehreinsatz im Vogtland: Sauna in Brand geraten

Bad Elster - Riesenschreck im "Vitalhotel Weiße Elster" in Bad Elster ( Vogtland ): Ein Hotelgast wollte am Dienstagnachmittag die Sauna nutzen und entdeckte dabei zufällig aufsteigenden Rauch. Er schlug im Hotel Alarm und verhinderte damit Schlimmeres.

Eine Sauna in einem Hotel in Bad Elster brannte am Dienstag. (Symbolfoto) © 123RF/nd3000

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Elster, Sohl und Wohlhausen rückten mit 19 Kameraden an und konnten das Feuer im Saunahaus schnell unter Kontrolle bringen.

Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Sauna kann aktuell nicht mehr genutzt werden. Was die Ursache für den Brand war, wird noch ermittelt.