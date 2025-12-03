 2.151

Adventsgesteck fackelt Wohnung ab: Mieter sind schneller als die Feuerwehr

In einem Mehrfamilienhaus in Bad Gottleuba-Berggießhübel hat ein Adventsgesteck Feuer gefangen. Nun werden Spenden für die geschädigte Familie gesammelt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Aus einem gemütlichen Lichterglanz zur Adventszeit wurde für eine Familie aus Bad Gottleuba am Montag ein realer Albtraum, denn plötzlich brannte die Küche lichterloh.

Der durch das Feuer entstandene Ruß färbte Decke und Wände pechschwarz. Die Reinigung wird einige Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen.
Der durch das Feuer entstandene Ruß färbte Decke und Wände pechschwarz. Die Reinigung wird einige Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen.  © Foto © xcitepress

Wie die Polizei inzwischen mitteilte, entfachte sich das Feuer am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus auf der Königsstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge fing das Adventsgesteck in der Küche Feuer, wobei die Flammen nicht lange brauchten, um auf das Sofa überzugreifen.

Glücklicherweise bemerkten Mieter des Hauses das Feuer früh genug, um es zu löschen, noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatzort gelangen konnten.

Vierstöckige Villa brennt stundenlang – Mensch aus Flammen gerettet
Feuerwehreinsätze Vierstöckige Villa brennt stundenlang – Mensch aus Flammen gerettet

Die zwei Kinder und ihre Eltern blieben unverletzt.

Die Flammen griffen in Windeseile auf das nahestehende Sofa über. Auch dieses muss jetzt ausgetauscht werden.
Die Flammen griffen in Windeseile auf das nahestehende Sofa über. Auch dieses muss jetzt ausgetauscht werden.  © Foto © xcitepress
Zurück bleibt nichts als Verwüstung: Wie der Freund der Familie mitteilte, ist er selbst gemeinsam mit dem Familienvater Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Zurück bleibt nichts als Verwüstung: Wie der Freund der Familie mitteilte, ist er selbst gemeinsam mit dem Familienvater Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.  © Foto © xcitepress

Freund sammelt Spenden für Geschädigte

Kurze Zeit später äußerte sich ein Freund der Familie auf der Spendenseite "GoFundMe" zu dem tragischen Unglück und bat um eine kleine Spende, damit die vier sowohl die verbrannten Sachen ersetzen als auch noch das kommende Weihnachtsfest wenigstens ein klein wenig genießen können.

Binnen 48 Stunden kamen dadurch bereits über 7800 Euro von angezielten 12.000 Euro zusammen.

Titelfoto: Foto © xcitepress

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: