Adventsgesteck fackelt Wohnung ab: Mieter sind schneller als die Feuerwehr

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Aus einem gemütlichen Lichterglanz zur Adventszeit wurde für eine Familie aus Bad Gottleuba am Montag ein realer Albtraum, denn plötzlich brannte die Küche lichterloh.

Der durch das Feuer entstandene Ruß färbte Decke und Wände pechschwarz. Die Reinigung wird einige Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen. © Foto © xcitepress

Wie die Polizei inzwischen mitteilte, entfachte sich das Feuer am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus auf der Königsstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge fing das Adventsgesteck in der Küche Feuer, wobei die Flammen nicht lange brauchten, um auf das Sofa überzugreifen.

Glücklicherweise bemerkten Mieter des Hauses das Feuer früh genug, um es zu löschen, noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatzort gelangen konnten.

Die zwei Kinder und ihre Eltern blieben unverletzt.