Adventsgesteck fackelt Wohnung ab: Mieter sind schneller als die Feuerwehr
Bad Gottleuba-Berggießhübel - Aus einem gemütlichen Lichterglanz zur Adventszeit wurde für eine Familie aus Bad Gottleuba am Montag ein realer Albtraum, denn plötzlich brannte die Küche lichterloh.
Wie die Polizei inzwischen mitteilte, entfachte sich das Feuer am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus auf der Königsstraße.
Ersten Ermittlungen zufolge fing das Adventsgesteck in der Küche Feuer, wobei die Flammen nicht lange brauchten, um auf das Sofa überzugreifen.
Glücklicherweise bemerkten Mieter des Hauses das Feuer früh genug, um es zu löschen, noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatzort gelangen konnten.
Die zwei Kinder und ihre Eltern blieben unverletzt.
Freund sammelt Spenden für Geschädigte
Kurze Zeit später äußerte sich ein Freund der Familie auf der Spendenseite "GoFundMe" zu dem tragischen Unglück und bat um eine kleine Spende, damit die vier sowohl die verbrannten Sachen ersetzen als auch noch das kommende Weihnachtsfest wenigstens ein klein wenig genießen können.
Binnen 48 Stunden kamen dadurch bereits über 7800 Euro von angezielten 12.000 Euro zusammen.
