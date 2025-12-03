Nach Knall im Keller: Feuerwehr evakuiert Anwohner aus brennendem Haus

Haldensleben - Die Feuerwehr in Haldensleben ( Landkreis Börde ) musste am Dienstag mit ihrem Drehleiterwagen zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Nach einem Knall haben mehrere Gegenstände im Keller in Flammen gestanden. © Screenshot/Facebook/FFHaldensleben

Das Feuer sei gegen 13.13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Waldring ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Zuvor habe eine Anwohnerin aus dem Keller einen lauten Knall gehört, hieß es.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus dem Flur. Nach einer ersten Begutachtung konnte der Brandherd tatsächlich im Keller festgestellt werden.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen.

Während des Einsatzes wurden vorsorglich alle Bewohner und Anwohner aus nahegelegenen Häusern aus ihren Wohnungen evakuiert. Für sie stand ein beheizter Bus bereit, in dem sie sich vorübergehend aufhalten konnten.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro aus.