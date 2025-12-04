Ganzer Wohnblock evakuiert: Kellerbox steht in Flammen

Delitzsch - In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) kam es am frühen Mittwochabend zum Brand in einem Keller im Sonnenwinkelweg 12.

Die Rettungskräfte evakuierten zunächst die Bewohner des Mehrfamilienhauses. © Michael Strohmeyer

Wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 bestätigte, ging eine Kellerbox in dem Mehrfamilienhaus gegen 19.30 Uhr in Flammen auf.

Feuerwehr und Rettungsdienst begaben sich mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle und evakuierten die Bewohner des ganzen Blocks.

Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am frühen Morgen noch keine Informationen vor.