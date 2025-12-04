 4.435

Brand in Seniorenwohnheim: Ein Toter und sieben Verletzte

In der Nacht zu Donnerstag kam es in dem Seniorenwohnheim im Tannenweg in Gießen zu einem Brand: Ein Mensch starb, sieben weitere Personen wurden verletzt!

Von Florian Gürtler

Gießen - In einem Altenheim brach Feuer aus: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in der Nacht zu Donnerstag mit einem Großaufgebot zu der Wohnanlage im mittelhessischen Gießen aus!

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle, für einen Bewohner des Seniorenheims kam aber jede Hilfe zu spät.
Der Alarm wurde gegen 1.30 Uhr ausgelöst, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach brannte es in einem Zimmer in dem Seniorenwohnheim im Tannenweg. "Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt", ergänzte ein Sprecher.

Sieben weitere Menschen wurden verwundet. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in nahe liegende Krankenhäuser.

Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Insgesamt wurden 17 Menschen aus dem Gebäude "in sichere Bereiche evakuiert", hieß es noch.

Sieben Menschen wurden bei dem Wohnheim-Brand in Gießen verletzt und in umliegende Kliniken gebracht.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei in Gießen auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Zur Frage der Brandursache dauern die Ermittlungen an.

