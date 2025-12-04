Brand in Seniorenwohnheim: Ein Toter und sieben Verletzte

Gießen - In einem Altenheim brach Feuer aus: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in der Nacht zu Donnerstag mit einem Großaufgebot zu der Wohnanlage im mittelhessischen Gießen aus!

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle, für einen Bewohner des Seniorenheims kam aber jede Hilfe zu spät. © Screenshot: Facebook/Feuerwehr Gießen

Der Alarm wurde gegen 1.30 Uhr ausgelöst, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach brannte es in einem Zimmer in dem Seniorenwohnheim im Tannenweg. "Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt", ergänzte ein Sprecher.

Sieben weitere Menschen wurden verwundet. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in nahe liegende Krankenhäuser.

Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Insgesamt wurden 17 Menschen aus dem Gebäude "in sichere Bereiche evakuiert", hieß es noch.