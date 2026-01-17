Elektro-BMW geht auf Parkplatz plötzlich in Flammen auf

Ein Elektro-BMW ging auf einem Parkplatz in Fürth in Flammen auf und beschädigte ein weiteres Auto. Zur Bergung musste eine spezielle Mulde anrücken.

Von Friederike Hauer

Fürth - Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mittelfranken in ein Elektroauto plötzlich in Flammen auf. Zur Bergung waren Spezialisten gefragt.

Das Heck des BMWs wurde durch das Feuer völlig zerstört.  © NEWS5 / David Oßwald

Der BMW geriet am Samstagmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand, berichtete die Berufsfeuerwehr Fürth.

Zuerst sei Rauch aus dem Heck aufgestiegen, wenig später loderten die Flammen aus dem Auto. Durch die enorme Hitze wurde auch ein daneben geparkter Mercedes in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte den BMW rasch löschen, doch damit war der Einsatz noch nicht beendet.

Da es sich um ein Elektroauto mit verbautem Akku handelt, kann das Feuer jederzeit erneut ausbrechen, erklärt die Feuerwehr.

Mit einem Kran wurde das BMW-Wrack in die Mulde des Abschleppunternehmers gehoben.  © NEWS5 / David Oßwald

Das Bergeunternehmen Gebr. Barth aus Erlangen musste deshalb anrücken, um das Auto einer speziellen Mulde abzuschleppen. Diese kann im Notfall geflutet werden und einen erneuten Brand damit eindämmen.

