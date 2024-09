Ende der Straße übersehen: Feuerwehr rettet Rentner-Paar aus Opel im Main

Karlstein am Main - Im unterfränkischen Karlstein am Main hatte ein Senioren-Paar am Abend des gestrigen Sonntags großes Glück, dass seine Fahrt in den Main noch einigermaßen glimpflich endete.

Der Senior hatte wohl wegen des Regens das Ende der Straße nicht erkennen können und war über die Kaimauer in den Main gekippt. © Ralf Hettler

So waren der 88-jährige Mann und seine 84 Jahre alte Frau in ihrem Opel am Karlsteiner Mainufer unterwegs. Wegen des starken Regens hatte der Mann wohl das Ende der Zufahrtsstraße zur Anlegestelle nicht erkennen können und war so weit darüber hinaus gefahren, dass das Auto über die Kaimauer in den Main kippte. Nur noch die beiden Hinterreifen sorgten dafür, dass der Opel nicht vollends im Fluss versank.

So fand dann auch die Karlsteiner Feuerwehr den Wagen vor, als sie gegen 22.30 Uhr an der Anlegestelle eintraf.

Laut einem Sprecher hatten die Einsatzkräfte das Senioren-Paar noch im Auto vorgefunden; beide auf ihren Sitzen im Wasser, aber unverletzt.

Zunächst sei dann der Opel mit Schlingen vor dem weiteren Abrutschen gesichert worden.

Zwei Feuerwehrleute stiegen zugleich ins Wasser und holten den Mann und die Frau an Land, wo sie dann betreut werden konnten.