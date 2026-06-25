Entenfamilie verirrt sich in Turnhalle: Feuerwehr Karlsruhe eilt zur Rettung

Karlsruhe - Eine Entenfamilie hat sich in Karlsruhe in eine Turnhalle verirrt und musste von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Die Mutter und ihre Küken wurden wieder in die Freiheit entlassen. © Branddirektion Karlsruhe/dpa

Die Tiere hatten nach Angaben der Einsatzkräfte selbst nicht mehr aus der Sporthalle im Stadtteil Stupferich herausgefunden. Ein Hausmeister hatte die Entenfamilie in der leeren Halle bemerkt.

Die Feuerwehr konnte die Entenmutter mit ihren neun Küken schließlich einfangen.