Entenfamilie verirrt sich in Turnhalle: Feuerwehr Karlsruhe eilt zur Rettung

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Eine Entenfamilie landet plötzlich in einer Sporthalle. Wie die Feuerwehr die tierischen Besucher wieder ins Freie gebracht hat.

Von Jennifer Kramer

Karlsruhe - Eine Entenfamilie hat sich in Karlsruhe in eine Turnhalle verirrt und musste von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Die Mutter und ihre Küken wurden wieder in die Freiheit entlassen.
Die Mutter und ihre Küken wurden wieder in die Freiheit entlassen.  © Branddirektion Karlsruhe/dpa

Die Tiere hatten nach Angaben der Einsatzkräfte selbst nicht mehr aus der Sporthalle im Stadtteil Stupferich herausgefunden. Ein Hausmeister hatte die Entenfamilie in der leeren Halle bemerkt.

Die Feuerwehr konnte die Entenmutter mit ihren neun Küken schließlich einfangen.

In einem Käfig wurden die Tiere dann wieder vorsichtig in die Freiheit transportiert und an einem Gewässer ausgesetzt. Wie die Entenfamilie in die Turnhalle gelangt ist, ist unklar.

Titelfoto: Branddirektion Karlsruhe/dpa

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