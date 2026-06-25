Entenfamilie verirrt sich in Turnhalle: Feuerwehr Karlsruhe eilt zur Rettung
9 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Jennifer Kramer
Karlsruhe - Eine Entenfamilie hat sich in Karlsruhe in eine Turnhalle verirrt und musste von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden.
Die Tiere hatten nach Angaben der Einsatzkräfte selbst nicht mehr aus der Sporthalle im Stadtteil Stupferich herausgefunden. Ein Hausmeister hatte die Entenfamilie in der leeren Halle bemerkt.
Die Feuerwehr konnte die Entenmutter mit ihren neun Küken schließlich einfangen.
In einem Käfig wurden die Tiere dann wieder vorsichtig in die Freiheit transportiert und an einem Gewässer ausgesetzt. Wie die Entenfamilie in die Turnhalle gelangt ist, ist unklar.
Titelfoto: Branddirektion Karlsruhe/dpa