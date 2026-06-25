Großbrand im Norden: Rauchwolke zieht über mehrere Stadtteile

Rostock - Am frühen Donnerstagmorgen ist in Rostock-Evershagen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sorgt für eine starke Rauchentwicklung.

Die Rauchwolke zog über mehrere Stadtteile. © Stefan Tretropp

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, brach das Feuer in einer Spielhalle in der Henrik-Ibsen-Straße aus.

Seit etwa 5.30 Uhr kämpfen rund 30 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Brandort grenzt direkt an einen Friseur und einen Supermarkt an.

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude allerdings verhindern. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Feuer entstand eine massive Rauchwolke, die über mehrere Stadtteile hinwegzog und für weitere Alarmierungen sorgte. Über die NINA-Warnapp wurde daher eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen.