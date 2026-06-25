Fläche von mehreren Fußballfeldern in Flammen: Landwirte helfen beim Löschen

Elsenfeld - Ein in Brand geratenes Getreidefeld hat in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Auf eine Länge von knapp einem Kilometer hatte sich das Feuer ausgedehnt. © Ralf Hettler/dpa

Das Feuer breitete sich am Mittwochnachmittag auf einer Länge von knapp einem Kilometer aus und erfasste eine Fläche von mehreren Fußballfeldern, wie die Feuerwehr mitteilte. Der dichte schwarze Rauch war kilometerweit sichtbar.

Das Feuer breitete sich zeitweise in Richtung eines Hofes aus, konnte aber rechtzeitig gestoppt werden.

Ein Feuerwehrmann stürzte bei den Löscharbeiten und kam mit einer gebrochenen Hand ins Krankenhaus. Auch Landwirte halfen beim Löschen.