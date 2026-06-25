Schwerer Hausbrand in Ehingen: Fünf teils schwer Verletzte und 500.000 Euro Schaden

Ulm/Ehingen - Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Ehingen sind in der Nacht auf Donnerstag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Die Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen zu dem Brand aus. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Gegen 1 Uhr in der Früh rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Ortsstraße nach Schlechtenfeld aus. Aus bislang ungeklärter Ursache war in dem betroffenen Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befand sich eine fünfköpfige Familie im Haus. Ein 64-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Auch die vier anderen Personen, eine 56-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 59, 24 und 25 Jahren, wurden verletzt. Sie hatten gefährliches Rauchgas eingeatmet und erlitten zum Teil leichte Verbrennungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf etwa 500.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen übernommen, um die bislang unklare Brandursache zu ermitteln.