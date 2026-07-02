Erdbeerhaus brennt lichterloh! Polizei ermittelt wegen schrecklichen Verdachts

Meerbusch - In der Nähe von Düsseldorf hat es am Mittwochabend einen schweren Brand nahe einem Feld gegeben.

Der Erdbeerverkaufsstand wurde bei dem Feuer total zerstört. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Laut Polizei sei man gegen 23.04 Uhr darüber informiert worden, dass im Ort Langst-Kierst ein Erdbeerverkaufsstand lichterloh brenne.

Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Holzhäuschen in Vollbrand stehe.

Die zur Hilfe hinzugezogene Feuerwehr habe das Feuer schließlich löschen können, heißt es. Durch das schnelle Eingreifen sei verhindert worden, dass das Feuer auf ein angrenzendes Feld übergreife.

Durch den Brand ist das Erdbeerhaus zerstört worden, es entstand ein erheblicher Sachschaden.