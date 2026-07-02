Krankenhaus steht in Flammen: Zwei Patienten tot, mindestens 30 Verletzte

Ludwigslust - Dramatische Szenen: Beim Brand des Dachstuhls des Helene-von-Bülow-Klinikums in Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern ) nahe Schwerin sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Seit den frühen Morgenstunden steht der Dachstuhl eines Krankenhauses in Ludwigslust in Flammen. © Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa

Bei den Toten handelt es sich um Patienten, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zu dem Brand mit mehr als 30 Verletzten war es demnach in einem Patientenzimmer gekommen.

Zunächst hieß es, dass ein Mensch wiederbelebt werde. Patienten und Krankenhaus-Beschäftigte würden aus dem Gebäude außerdem evakuiert.

Der Dachstuhl des Krankenhauses brennt den Angaben zufolge bereits seit 4.20 Uhr. Die Lage vor Ort sei aktuell weiterhin höchst dynamisch.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort.