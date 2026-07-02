Krankenhaus steht in Flammen: Zwei Patienten tot, mindestens 30 Verletzte
Von Judith Bootsmann, Svenja-Marie Kahl
Ludwigslust - Dramatische Szenen: Beim Brand des Dachstuhls des Helene-von-Bülow-Klinikums in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) nahe Schwerin sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen ums Leben gekommen.
Bei den Toten handelt es sich um Patienten, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur sagte.
Zu dem Brand mit mehr als 30 Verletzten war es demnach in einem Patientenzimmer gekommen.
Zunächst hieß es, dass ein Mensch wiederbelebt werde. Patienten und Krankenhaus-Beschäftigte würden aus dem Gebäude außerdem evakuiert.
Der Dachstuhl des Krankenhauses brennt den Angaben zufolge bereits seit 4.20 Uhr. Die Lage vor Ort sei aktuell weiterhin höchst dynamisch.
Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort.
Brand in Krankenhaus in Ludwigslust: Polizei bittet darum, Bereich weiträumig zu umfahren
Wie viele Menschen aus dem Krankenhaus geholt werden müssen, war zunächst noch unklar. Auch zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst nichts sagen.
Aktuell kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Neustädter Straße sowie den umliegenden Straßenzügen kommen. Deswegen bittet die Polizei darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung: 6.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 7.23 Uhr
Titelfoto: Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa