Lagerhalle brennt lichterloh: Feuerwehr löscht weiterhin Glutnester

Marxzell-Pfaffenrot - In der Nacht zum Donnerstag brannte eine Lagerhalle in Marxzell-Pfaffenrot (Landkreis Karlsruhe) lichterloh.

Die Lagerhalle stand vollständig in Brand. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Aus bislang ungeklärten Gründen brach ein Feuer im dortigen Gewerbegebiet aus. Die Lagerhalle stand vollständig in Brand, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot den Brand auf der 2700 Quadratmeter großen Fläche.

Derzeit gibt es noch einige Glutnester. Feuerwehr und THW gehen davon aus, dass die Nachlöscharbeiten am Vormittag fertig sind.

Die Beamten lösten in der Nacht für umliegende Gemeinden eine Alarmmeldung über die gängigen Katastrophenschutz-Warn-Apps aus. Diese Warnung gilt inzwischen nicht mehr.