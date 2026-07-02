Mit Brandsätzen Feuer ausgelöst und mit Sprengsätzen gedroht: So geht es nach Großeinsatz in Ingersheim weiter

Ingersheim - Nach dem Großeinsatz in einem brennenden Mehrparteienhaus in Ingersheim nahe Ludwigsburg muss die Spurensicherung das Gebäude noch einmal unter die Lupe nehmen.

Ein verärgerter Mieter soll das Feuer mit Brandsätzen gelegt haben. © Karsten Schmalz/KS-Images/dpa

Zudem werde wohl ein Fachmann die Statik überprüfen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Für den Donnerstag kündigte er weitere Informationen zu dem Vorfall an. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei ermitteln.

Ein verärgerter Mieter soll mit Brandsätzen das Feuer ausgelöst haben. Es soll nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch damit gedroht worden sein, Sprengsätze in dem Haus zu zünden.

Grund sei ein Streit unter den Mietern gewesen. Die Polizei äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm laut einem Sprecher Kontakt zu dem Mann in dem Gebäude auf. Dieser habe das Haus schließlich freiwillig verlassen.

Die Polizei habe ihn festgenommen. Es bestehe keine Gefahr mehr, sagte der Sprecher am Abend.