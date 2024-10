Erdgeschoss komplett zerstört: Mann verliert durch Feuer Zuhause

Leichlingen - Nach einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer-Kreis) ist das betroffene Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr konnte bei dem Einsatz am Sonntagabend nur noch Teile des Hauses retten.

Bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr kam am Sonntagabend auch eine Drehleiter zum Einsatz. © Feuerwehr Leichlingen

Wie die Einsatzkräfte am Montag mitteilten, war der Brand um circa 20.30 Uhr am Sonntagabend in der Wohnstraße "Am Heidchen" ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen bereits Flammen aus einem Fenster und der Haustür der Doppelhaushälfte.

Der einzige Bewohner hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Feuer zerstörte allerdings das komplette Erdgeschoss des Hauses.

Durch das schnelle Eingreifen der Retter konnte verhindert werden, dass auch das Obergeschoss abbrannte.