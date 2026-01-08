Ermittlungen nach Hallenbrand laufen: Trauer um Feuerwehrmann (†27)

Flieden - Nach dem Brand einer Lagerhalle im osthessischen Flieden sucht die Kriminalpolizei nach der Ursache. Die Trauer um den gestorbenen Feuerwehrmann ist groß. Kameraden wollen bundesweit Anteilnahme zeigen.

Im osthessischen Flieden kam es am Dienstag zu einem verheerenden Brand. Ein 27 Jahre alter Helfer starb - allerdings nicht aufgrund des Feuers. © S. Weber/Fuldamedia

Ermittelt werde in alle Richtungen, teilte ein Polizeisprecher in Fulda mit. Zunächst einmal gehe es darum, den Hauptbrandort aufzuspüren.

Bei den Löscharbeiten am Dienstag war ein junger Feuerwehrmann aufgrund eines medizinischen Notfalls gestorben.

Der Tod des 27-Jährigen hat tiefe Betroffenheit und Trauer ausgelöst.

Im Kreis Fulda und darüber hinaus sollen die Feuerwehren laut einem Aufruf des Bundesverbandes der Feuerwehren ihr Gedenken an den Toten mit einem Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen zum Ausdruck bringen, wie der Landkreis Fulda mitteilte.

"Dass jemand im selbstlosen Einsatz für das Gemeinwohl und in so jungem Alter sein Leben verliert, ist besonders tragisch und macht uns schwer betroffen", teilten der Fuldaer Landrat Bernd Woide, sein Stellvertreter Frederik Schmitt (beide CDU) und Kreisbrandinspektor Adrian Vogler in einer gemeinsamen Erklärung mit.