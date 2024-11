Erneuter Anschlag auf queere Bar in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock - Am Sonntag brannte es gegen 5.30 Uhr in der Rostocker Bar "B Sieben". Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von schwerer Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.

Feuerwehrleute am Einsatzort. Glücklicherweise gelang es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. © Stefan Tretropp

Laut Zeugenaussagen soll am frühen Morgen eine dunkel gekleidete, männliche Person einen Gegenstand durch die Scheibe in die Bar Am Burgwall 7 geworfen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Rettungskräfte evakuierten alle Hausbewohner des Mehrfamilienhauses. Die Ausbreitung des Feuers konnte glücklicherweise verhindert werden.



Eine Gefahr für die Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen mittlerweile wieder betreten, heißt es weiter. Der weitere Betrieb der Bar sei vorläufig jedoch nicht möglich.

Derzeit sichere der Kriminaldauerdienst Spuren am Tatort. Nach vorläufigen Schätzungen belaufe sich der Schaden auf 100.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 / 4916 1616 bei der Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.