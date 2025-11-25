Erschreckende Umfrage: Viele hilflos bei Feuer in der Wohnung

München - Wenn der Adventskranz plötzlich Feuer fängt oder Fett in einer Pfanne brennt, reagieren viele panisch und wissen nicht, was zu tun ist. Hier kommen ein paar nützliche Tipps und Tricks für den Ernstfall.

Was tun, wenn es brennt? Im Ernstfall sind viele in ihrer Wohnung schlecht ausgestattet. (Symbolbild) © yourapechkin/123rf

Eine Umfrage des ADAC zum Thema Wohnungsbrand gibt Anlass zur Sorge: Demnach fühlen sich nur 30 Prozent der Befragten vorbereitet und wüssten, was zu tun ist. Von Löschdecke oder Brandschutzspray im Haushalt fehlt bei der Mehrheit jede Spur.

Immerhin: Viele schätzten Brandrisiken wie "Holzkohlegrill in geschlossenen Räumen" oder "Überfrachtung von Mehrfachsteckdosen" richtig ein und wussten auch, dass man einen Fettbrand nicht mit Wasser löschen darf.

Nur 17 Prozent der Befragten war klar, dass man nicht zu einem Pulverlöscher greifen sollte, wenn der Adventskranz brennt. "Das Löschpulver verteilt sich extrem großflächig und dringt in Möbel, Elektronik und selbst kleinste Ritzen ein. Die Reinigung ist aufwendig und oft nicht vollständig möglich - viele Gegenstände müssen danach entsorgt werden", erklärt der ADAC.

Erschreckend ist vor allem die Überschätzung der Befragten im Ernstfall. Bei der Frage, wie lange man sich in einem Raum aufhalten kann, in dem es zu einem Kabel- oder Adventskranzbrand kommt, geht der Durchschnitt von fünf bis sieben Minuten aus. Viel zu lang betonen die Experten.

"Sofern kein ernstzunehmender Löschversuch unternommen wird, lautet die richtige Empfehlung für alle Szenarien: sofort raus!" Nicht nur der Rauch kann schnell gefährlich werden, sondern auch die giftigen Gase.