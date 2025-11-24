Familie muss geweckt werden: Autobrand greift auf Haus über

Bernburg - Am Montagmorgen musste in Bernburg ( Salzlandkreis ) eine Familie mit zwei Kindern geweckt werden, weil ein Feuer auf ihr Haus übergriff.

Das Auto stand beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden bereits in Vollbrand. © Screenshot/Facebook/FeuerwehrBernburg

Grund dafür war ein brennendes Auto, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte habe dieses vor dem Haus am Rosinenberg bereits in Vollbrand gestanden. Die Flammen hätten zu diesem Zeitpunkt auf die Eingangstür des Hauses übergegriffen.

Im Haus befanden sich zwei Erwachsene sowie ihre zwei Kinder. Sie mussten durch die neun angerückten Feuerwehrkameraden geweckt und evakuiert werden, hieß es.

Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt soll ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden sein. Die Familie konnte anschließend wieder in ihr Haus zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge konnten im Schnee Spuren gefunden werden. Wie weit diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, wird derzeit ermittelt.

Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu nächtlichen Bränden in Bernburg kam, bitten die Ermittler um sämtliche Hinweise aus der Bevölkerung. "Jeder Hinweis kann entscheidend sein, auch wenn er zunächst unbedeutend erscheint", teilte Polizeisprecher Marco Kopitz mit.