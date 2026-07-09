Erst ein lauter Knall, dann Flammen: Aufmerksame Nachbarn greifen sofort ein

Möser - Mehrere Anwohner in Möser ( Jerichower Land ) wurden am Mittwochabend von einem lauten Knall überrascht. Wenig später entdecken sie Flammen an einem Einfamilienhaus.

Die Anwohner versuchten den Brand selbstständig zu löschen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Unabhängig voneinander meldeten die Zeugen gegen 21.10 Uhr bei der Polizei, ein explosionartiges Geräusch und anschließend eine Rauchsäule im Bereich der dortigen Chaussee wahrgenommen zu haben.

Nach Angaben des Polizeireviers Jerichower Land begaben sich die aufmerksamen Beobachter anschließend auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und entdeckten hohe Flammen an der Hauswand des Gebäudes.

Mithilfe von Wasser aus einem nahegelegenen Teich konnten die Anwohner diese vor dem Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

Im Anschluss wurde der Brand durch die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften vollständig gelöscht.

Die Ursache für den Ausbruch ist noch ungeklärt. Der Brandort wurde daher von der Polizei beschlagnahmt.