Gebiet bis Landesgrenze betroffen: Warnung vor Wald- und Wiesenbränden in Sachsen

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In Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau sind mehrere Wald- und Wiesenbrände ausgebrochen. Sogar die Warn-App Nina warnt.

Von Victoria Winkel

Penig/Limbach-Oberfrohna - Mehrere Wald- und Wiesenbrände beschäftigen derzeit die Feuerwehren in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau. Sogar die Warn-App NINA schlug an.

Von der Warnung bei NINA ist ein großes Gebiet links und rechts der A72 betroffen.
Von der Warnung bei NINA ist ein großes Gebiet links und rechts der A72 betroffen.  © Screenshot NINA-Warnapp

Betroffen ist das Gebiet zwischen Limbach-Oberfrohna, Bräunsdorf, Rochlitz, Penig bis Geithain und bis zur Landesgrenze zu Thüringen sowie entlang der A72.

Laut der Warn-App NINA gibt es in dem Bereich mehrere Brandherde in Wäldern und auf Wiesen.

Man solle auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr achten und den Handlungsempfehlungen der Experten folgen.

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Nähere Einzelheiten zu den aktuellen Bränden liegen noch nicht vor. Die Löscheinsätze dauern an.

Immerhin: Um 15.39 Uhr gaben die Behörden Entwarnung.

Die Feuerwehr ist in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau bei Wald- und Wiesenbränden im Einsatz.
Die Feuerwehr ist in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau bei Wald- und Wiesenbränden im Einsatz.  © 123rf/ Jörg Hüttenhölscher

Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage hatte sich die Waldbrandsituation in der Region wieder etwas beruhigt. Aktuell wird die Waldbrandgefährdung mit Stufe 1, sehr geringe Gefahr angegeben.

Erstmeldung: 9. Juli, 15.57 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.09 Uhr

Titelfoto: 123rf/ Jörg Hüttenhölscher

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