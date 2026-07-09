Gebiet bis Landesgrenze betroffen: Warnung vor Wald- und Wiesenbränden in Sachsen

Penig/Limbach-Oberfrohna - Mehrere Wald- und Wiesenbrände beschäftigen derzeit die Feuerwehren in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau. Sogar die Warn-App NINA schlug an.

Von der Warnung bei NINA ist ein großes Gebiet links und rechts der A72 betroffen. © Screenshot NINA-Warnapp

Betroffen ist das Gebiet zwischen Limbach-Oberfrohna, Bräunsdorf, Rochlitz, Penig bis Geithain und bis zur Landesgrenze zu Thüringen sowie entlang der A72.

Laut der Warn-App NINA gibt es in dem Bereich mehrere Brandherde in Wäldern und auf Wiesen.

Man solle auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr achten und den Handlungsempfehlungen der Experten folgen.

Nähere Einzelheiten zu den aktuellen Bränden liegen noch nicht vor. Die Löscheinsätze dauern an.

Immerhin: Um 15.39 Uhr gaben die Behörden Entwarnung.