Feuer in Tiefgarage am Opernhaus: Flammen greifen auf mehrere Autos über

Nürnberg - Ein Tiefgaragenbrand am Nürnberger Richard-Wagner-Platz hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zudem sorgte das Feuer für massive Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auch das Staatstheater musste evakuiert werden. © NEWS5 / David Oßwald

Gegen 10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg wegen einer starken Rauchentwicklung alarmiert.

Aus mehreren Zu- und Abgängen und auch Lüftungsschächten der Tiefgarage drangen dichte schwarze Rauchwolken.

Nach neusten Informationen der Einsatzkräfte war ein brennendes Auto die Ursache. Die Flammen griffen in der Folge nach und nach auf weitere Fahrzeuge über. Auch das angrenzende Staatstheater musste evakuiert werden.

Inzwischen sei der Brand allerdings weitgehend unter Kontrolle, teilte der Feuerwehreinsatzleiter mit.

Der Einsatz wird trotzdem voraussichtlich noch längere Zeit andauern. Neben den umfangreichen Nachlöscharbeiten müssen Statiker die Stabilität und Sicherheit der Tiefgarage überprüfen. Dabei gilt es festzustellen, ob die erhebliche Hitzeeinwirkung Schäden an der Bausubstanz verursacht hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.