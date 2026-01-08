Erst Inferno, dann Eispanzer: Brand bei Minusgraden wird zur Herausforderung

Schlüsselfeld - Ein Feuer hat eine Scheune m Landkreis Bamberg in Schutt und Asche gelegt und einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht.

Ein Feuer zerstörte eine Scheune in Oberfranken. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Feuerwehr mitteilte, kämpften am Mittwochabend gegen 20 Uhr Hunderte Einsatzkräfte im Schlüsselfelder Ortsteil Thüngfeld gegen den Großbrand.

Die Scheune brannte komplett nieder. Um ein angrenzendes Wohnhaus zu schützen, brachten die Einsatzkräfte einen Bagger an die Brandstelle und ließen Teile der Scheune kontrolliert einstürzen. Eine weitere Scheune wurde durch das Löschwasser beschädigt.

Minusgrade vor Ort stellten die Feuerwehr vor eine besondere Herausforderung: Eine erhebliche Menge an Streusalz war nötig, da der Einsatzort spiegelglatt wurde.

Stellenweise gefror das Löschwasser in den Armaturen, auch eine Pumpe fiel deshalb aus, erklärte Sebastian Pflaum, Sprecher der Feuerwehr Landkreis Bamberg.