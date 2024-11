25.11.2024 07:01 536 Erzgebirge: Feuer in Wohnblock ausgebrochen, Bewohner evakuiert

In einem Wohnblock in Ehrenfriedersdorf (Erzgebirge) brach am Sonntagabend ein Feuer aus. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden.

Von Fabian Windrich

Ehrenfriedersdorf - Großer Feuerwehreinsatz am Sonntagabend im Erzgebirge: In einem Wohnblock in Ehrenfriedersdorf brach ein Brand aus. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer völlig zerstört. Dunkler Rauch schoss aus den Fenstern der Brandwohnung. Eine Drehleiter der Feuerwehr kam zum Einsatz. © Bernd März Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Steinbüschelstraße gerufen. Im ersten Stock eines Wohnblocks war ein Feuer ausgebrochen - dichter, dunkler Rauch stieg aus den Fenstern! Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Anschließend begannen die Löscharbeiten. Dabei betraten die Feuerwehrleute die Brandwohnung mit schwerem Atemschutz, gleichzeitig kam eine Drehleiter zum Einsatz, über die ein Wasserschlauch in die Wohnung verlegt wurde. Glücklicherweise hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Dennoch richtete das Feuer in der Brandwohnung großen Schaden an: Mehrere Wände waren verkohlt. Zudem ging die Fensterscheibe kaputt. "Nach dem Wohnungsbrand wurden wir von der Polizei gebeten, das beschädigte Fenster mit einer Platte abzudecken", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Brandwohnung im ersten Stock wurde durch das Feuer zerstört und ist derzeit nicht bewohnbar. © André März Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt - ebenso der entstandene Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ehrenfriedersdorf, Geyer und Thum sowie Rettungs- und Polizeikräfte.

