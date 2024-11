Erzgebirge: Feuer in Wohnblock ausgebrochen! Mieter soll Brände gelegt haben

Ehrenfriedersdorf - Großer Feuerwehreinsatz am Sonntagabend im Erzgebirge: In einem Wohnblock in Ehrenfriedersdorf brach ein Brand aus. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Irre! Laut Polizei soll ein Mieter (23) in der Brandwohnung an mehreren Stellen Feuer gelegt haben.