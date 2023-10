04.10.2023 08:55 1.025 Erzgebirge: Feuerwehreinsatz in Unterkunft für Flüchtlinge

In einer Flüchtlingsunterkunft in Grünhain-Beierfeld im Erzgebirge hat es am späten Dienstagabend gebrannt.

Von Claudia Ziems

Grünhain-Beierfeld - Feuerwehreinsatz im Hollandheim in Grünhain-Beierfeld (Erzgebirge)! Feuerwehreinsatz am Hollandheim in Waschleithe: Am Dienstagabend brannte es in der Flüchtlinsgunterkunft. © Niko Mutschmann Gegen 23.30 Uhr am Dienstagabend wurden die Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld, Waschleithe und Schwarzenberg zur Straße Am Fürstenberg im Ortsteil Waschleithe zu einem Brand alarmiert. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz ins Gebäude, parallel dazu erfolgte die Evakuierung der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft.

Die Einsatzkräfte löschten einen kleinen Brand, durch den schnellen Löscheinsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Wieso der Brand ausbrach ist noch unklar, vermutlich war ein Elektrokabel die Ursache. Die Unterkunft wurde danach belüftet und die betroffene Etage für die Bewohner, die dann auf andere Etagen verteilt wurden, gesperrt.

Titelfoto: Niko Mutschmann