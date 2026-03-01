Mehr als fünf Stunden im Einsatz: Wohnhaus und Garagenkomplex brennen lichterloh

Heeslingen - Flammen-Drama am Samstagnachmittag in Niedersachsen : Kurz nach 14 Uhr heulten die Sirenen. Gleich mehrere Feuerwehren eilten zu einem Wohnhaus in Steddorf, einem Ortsteil von Heeslingen.

Am Samstagnachmittag gab es in Heeslingen ein Feuer in einem Wohnhaus mit Schwimmbad. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein erschütterndes Bild: Ein Wohnhaus stand lichterloh in Flammen, ebenso ein angrenzender Gebäudekomplex mit Garagen und weiteren Räumen. Schwarzer Rauch stieg in den Himmel.

Sofort starteten die Feuerwehrleute einen Löschangriff. Doch die Flammen hatte sich bereits weit ausgebreitet. Immer mehr Kräfte mussten nachalarmiert werden, teilte die Feuerwehr mit.

Besonders brisant: Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Das machte die Löscharbeiten deutlich komplizierter und gefährlicher. Zusätzlich wurden Strom- und Gasversorger zur Einsatzstelle gerufen, um mögliche weitere Risiken auszuschließen.

Auch im Inneren des Gebäudes warteten unerwartete Herausforderungen: Ein integriertes Schwimmbad erschwerte die Brandbekämpfung, ebenso die aufwendige Dachkonstruktion.