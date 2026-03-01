Brennender Audi in Tiefgarage: City Center Landshut evakuiert

Landshut - Wegen eines Brandes in der Tiefgarage musste ein Einkaufszentrum in Landshut am Samstag evakuiert werden, vier Menschen wurden verletzt.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren am Einkaufszentrum im Einsatz. © Freiwillige Feuerwehr Landshut

Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren ab 16.45 Uhr am "City Center Landshut" im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Audi in der Tiefgarage des Gebäudes in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt dafür verantwortlich.

Für die Dauer des Einsatzes musste das gesamte City Center geräumt werden. Zudem wurde der Bereich der Podewilsstraße zwischen Christoph-Dorner-Straße und Maximilianstraße gesperrt.

"Leider hielten sich vor Ort mehrere Personen nicht die Räumungsanordnung und die Absperrungen" berichtete die Landshuter Feuerwehr. Den Angaben nach versuchten sie zu ihren Sachen und sogar zu ihren Autos in die Garage zu kommen.

Durch den starken Rauch wurden vier Menschen leicht verletzt, eine Person musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.