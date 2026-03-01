Hoher Schaden nach Scheunenbrand: War es Brandstiftung?

Domersleben - In Domersleben, einem Ortsteil von Wanzleben ( Landkreis Börde ), ist am späten Samstagnachmittag eine Scheune in Vollbrand geraten.

Die Scheune wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © Polizeirevier Börde

Gegen 18.50 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Börde über den Scheunenbrand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude jedoch bereits vollständig in Flammen.

Die Kameraden der Feuerwehren aus Wanzleben und Domersleben machten sich umgehend an die Löscharbeiten.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, liegen bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Ein technischer Defekt als Ursache kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Durch die Flammen wurde neben der Scheune ein Nachbargebäude leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.