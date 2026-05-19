Brand in Hotel am Mainzer Hauptbahnhof sorgt für Großeinsatz - mehrere Verletzte

Mainz - Alarm mitten in der Nacht! In einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof ist gegen 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Menschen mussten evakuiert werden.

Im Einsatz am Mainzer Hauptbahnhof sind rund 45 Kräfte der Feuerwehr, etwa 25 Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Polizei. (Symbolbild) © Bildmontage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Aktuell sind noch Feuerwehrkräfte vor Ort, wie die Feuerwehr berichtet.

Bereits beim Eintreffen sei starker Rauch aus dem Gebäude ausgetreten und die Lobby sei deutlich verraucht gewesen.

Bei drei Menschen wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt – sie werden medizinisch versorgt.

Alle 50 Menschen, die sich im Gebäude befanden, wurden evakuiert.

Die Hotelgäste sind in einem Linienbus untergebracht.

Im Bereich um den Bahnhofsplatz, die Kaiserstraße und die Schottstraße kommt es zu leichten Verkehrsbehinderungen.