Brand in Hotel am Mainzer Hauptbahnhof sorgt für Großeinsatz - mehrere Verletzte

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Alarm mitten in der Nacht! In einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof ist gegen 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Menschen mussten evakuiert werden.

Von Paula Kühn

Mainz - Alarm mitten in der Nacht! In einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof ist gegen 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Menschen mussten evakuiert werden.

Im Einsatz am Mainzer Hauptbahnhof sind rund 45 Kräfte der Feuerwehr, etwa 25 Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Polizei. (Symbolbild)
Im Einsatz am Mainzer Hauptbahnhof sind rund 45 Kräfte der Feuerwehr, etwa 25 Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Polizei. (Symbolbild)  © Bildmontage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Aktuell sind noch Feuerwehrkräfte vor Ort, wie die Feuerwehr berichtet.

Bereits beim Eintreffen sei starker Rauch aus dem Gebäude ausgetreten und die Lobby sei deutlich verraucht gewesen.

Bei drei Menschen wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt – sie werden medizinisch versorgt.

Wanderfalken-Baby steckt in Dachrinne fest: Helfer retten Küken
Feuerwehreinsätze Wanderfalken-Baby steckt in Dachrinne fest: Helfer retten Küken

Alle 50 Menschen, die sich im Gebäude befanden, wurden evakuiert.

Die Hotelgäste sind in einem Linienbus untergebracht.

Im Bereich um den Bahnhofsplatz, die Kaiserstraße und die Schottstraße kommt es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Der öffentliche Nahverkehr fährt allerdings ohne Einschränkungen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar.

Titelfoto: Bildmontage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: