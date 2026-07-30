Essen war fertig - leider in der leeren Wohnung

Pirna - Das war knapp: Um 17.56 Uhr schrillte der Rauchmelder in einer Wohnung in der Pirnaer Kohlbergstraße.

Mit der Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung. © Daniel Förster

Doch nach Klopfen und Klingeln der Nachbarn öffnete niemand. So rückte die Feuerwehr an, wollte jedoch die Tür nicht zerstören.

Also ging es mit der Drehleiter zum angekippten Fenster, das die Kameraden öffneten und durch das sie in die Wohnung stiegen.

Schnell war die Ursache des Rauchs entdeckt: Auf dem Herd waren Rindfleisch, Zwiebeln und Kraut angebrannt.