Essen war fertig - leider in der leeren Wohnung
Pirna - Das war knapp: Um 17.56 Uhr schrillte der Rauchmelder in einer Wohnung in der Pirnaer Kohlbergstraße.
Doch nach Klopfen und Klingeln der Nachbarn öffnete niemand. So rückte die Feuerwehr an, wollte jedoch die Tür nicht zerstören.
Also ging es mit der Drehleiter zum angekippten Fenster, das die Kameraden öffneten und durch das sie in die Wohnung stiegen.
Schnell war die Ursache des Rauchs entdeckt: Auf dem Herd waren Rindfleisch, Zwiebeln und Kraut angebrannt.
Die Feuerwehr lüftete kräftig durch, so entstand kein Schaden.
Wenig später kam auch der aufgeregte Wohnungsinhaber (30) hinzu. Seine Freundin (26) hatte ihn alarmiert, da ihr auf dem Weg zu einem Termin aufgefallen war, dass sie vergessen hatte, den Herd auszumachen.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Förster