Terrasse von Einfamilienhaus brennt: Bewohner kriegen es nicht mit, Nachbarn greifen ein

Sondershausen - Die Terrasse eines Einfamilienhauses in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) hat am Dienstagabend gebrannt. Aufmerksame Nachbarn griffen mutig ein.

Das Feuer richtete einen Schaden in fünfstelliger Höhe an. © Silvio Dietzel

Zwei 49-Jährige hatten das Feuer in ihrer Nachbarschaft bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des Hauses in der Straße "Am Heg" hatten den Brand offensichtlich noch nicht mitbekommen und sich im Inneren des Gebäudes befunden, hieß es.

Die beiden Männer zögerten nicht lange und informierten die Bewohner des Einfamilienhauses. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer konnte der entstehende Brand mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die beiden Hausbewohner und ein Nachbar wurden leicht verletzt. Sie mussten im Anschluss medizinisch versorgt werden.