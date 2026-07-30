Riesiger Hallenkomplex fackelt ab: Zehn Millionen Euro Schaden
Von Malin Wunderlich, Johanna Baumann
Riegel am Kaiserstuhl - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) Kreis ist ein immenser Schaden von rund zehn Millionen Euro entstanden.
Seit Mittwochabend gegen 22.45 Uhr läuft ein Einsatz mit rund 200 Feuerwehrleuten. "Als erste Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort
eintrafen, hatte sich das Feuer bereits zu einem Großbrand ausgeweitet", berichtete die Polizei am Donnerstagvormittag.
Der Brand in der Leopoldstraße ist einer Sprecherin zufolge seit dem Morgen gelöscht, es flammten aber immer wieder Glutnester auf. Zur Ursache des Feuers ist derzeit noch nichts bekannt.
Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich demnach um einen 2800 Quadratmeter großen Lagerhallenkomplex, der trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden konnte. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude und Flächen wurde glücklicherweise verhindert.
Der Rauch des Brandes im Landkreis Emmendingen breitete sich am späten Abend in der Umgebung aus. Anwohnerinnen und Anwohner wurden durch Meldungen in Warnapps über Brandgeruch informiert. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe laut Polizeiangaben nicht bestanden. Verletzte gibt es keine.
Ursprungsmeldung 6.26 Uhr, aktualisiert 11.01 Uhr
Titelfoto: Matthias Reinbold/dpa