Riesiger Hallenkomplex fackelt ab: Zehn Millionen Euro Schaden

Riegel am Kaiserstuhl - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) Kreis ist ein immenser Schaden von rund zehn Millionen Euro entstanden.

Rund 200 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. © Matthias Reinbold/dpa

Seit Mittwochabend gegen 22.45 Uhr läuft ein Einsatz mit rund 200 Feuerwehrleuten. "Als erste Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort

eintrafen, hatte sich das Feuer bereits zu einem Großbrand ausgeweitet", berichtete die Polizei am Donnerstagvormittag.

Der Brand in der Leopoldstraße ist einer Sprecherin zufolge seit dem Morgen gelöscht, es flammten aber immer wieder Glutnester auf. Zur Ursache des Feuers ist derzeit noch nichts bekannt.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich demnach um einen 2800 Quadratmeter großen Lagerhallenkomplex, der trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden konnte. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude und Flächen wurde glücklicherweise verhindert.