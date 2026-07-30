Gasthof nach Explosion in Küche evakuiert: Zehntausende Euro Schaden

Stößen - Ein halbes Dutzend Gäste musste Mittwochabend aus einem Gasthof im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt ) evakuiert werden, nachdem es in der Küche zu einer Fettexplosion gekommen war.

Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. © Facebook/Feuerwehr Wethautal

Kurz nach 19 Uhr ging der Notruf über einen Brand in dem Gasthof zur Post in Stößen bei der Feuerwehr ein.

Wie die Feuerwehr Wethautal über ihre Facebook-Seite berichtete, sei ein Ventilator innerhalb der Abluftanlage aufgrund der Fettexplosion in Brand geraten. Daraufhin habe sich der Rauch in den Wohnungen über der Gaststätte bis in den Dachraum hinein ausgebreitet.

Insgesamt sechs Personen mussten aus dem Haus evakuiert werden, hieß es seitens der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Nachdem der Brand gelöscht war und alle betroffenen Räume ausgiebig gelüftet wurden, konnten alle wieder in den Gasthof zurückkehren.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro.