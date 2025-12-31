Schreckhaftes Pferd in Brunnen geböllert: Radlader im Einsatz

Euskirchen - Ein armes Pferd ist aufgrund einer Böller-Explosion aufgeschreckt und in einen Brunnen gestürzt.

Per Radlader konnten die Einsatzkräfte das Pferd aus dem Brunnen hieven. © Feuerwehr Euskirchen

Der Vorfall spielte sich bereits am Montagabend in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) ab, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte.

Das rund 300 Kilogramm schwere und 1,55 Meter große Huftier war infolge eines im Nachbardorf gezündeten Knallers in einem circa zwei Meter tiefen Brunnen gefallen.

In welch misslicher Situation das scheue Tier aufgrund des frühzeitig abgefeuerten Silvesterböllers gebracht wurde, schilderte die Feuerwehr wie folgt: "Das Pferd stand bis zum Hals im kalten Wasser und war durch die Situation extrem gestresst."

Per Radlader konnten die Einsatzkräfte das verletzte Pferd aus der Grube befreien. Ein Tierarzt kümmerte sich anschließend um die Wunden.