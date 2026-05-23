Evakuierung wegen Gasalarm: Bagger reißt Leitung im Erzgebirge auf

Zschorlau - Gasalarm im Erzgebirge ! Am Samstagvormittag wurde bei Bauarbeiten in Zschorlau eine Leitung beschädigt.

Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war auch der 1. Gefahrgutzug in Zschorlau im Einsatz. © Niko Mutschmann

Die Feuerwehr wurde gegen 10.30 Uhr in die Dorfstraße im Ortsteil Albernau gerufen. Dort hatte ein Bagger während Arbeiten eine Leitung aufgerissen. Dadurch trat unkontrolliert Gas aus.

Die Feuerwehren aus Albernau, Bockau und Zschorlau sicherten umgehend den Bereich ab und evakuierten vorsorglich umliegende Gebäude.

Laut einem Reporter vor Ort traf kurze Zeit später auch ein Mitarbeiter des zuständigen Gasversorgers ein und unterbrach an mehreren Punkten die Gasversorgung. Dadurch konnte kein Gas mehr austreten.

Außerdem belüftete die Feuerwehr ein Wohnhaus, das unmittelbar an dem Leck stand und kontrollierte die Gaskonzentration in der Umgebung.