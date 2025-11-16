Explosion in Mainz: Feuerwehr rettet mehrere Menschen mit Drehleiter

Explosion und Wohnhausbrand am Sonntagabend in Mainz: In der Goethestraße stand ein Haus in Flammen, die Feuerwehr rettete mehrere Menschen per Drehleiter!

Von Florian Gürtler

Mainz - Eine Explosion erschüttere am Sonntagabend Mainz: In einem Wohnhaus brach in der Folge Feuer aus!

Die Feuerwehr der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt rückte zu einem größeren Einsatz aus.

Schnell waren erste Kräfte in der Goethestraße, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.

Mehrere Personen wurden über eine Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet.

Ob es Verletzte gab, ist aktuell noch unklar.

Auch zur Ursache der Explosion gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Vermutung einer Gas-Explosion steht aber im Raum.

