Explosion in Mainz: Feuerwehr rettet mehrere Menschen mit Drehleiter
Mainz - Eine Explosion erschüttere am Sonntagabend Mainz: In einem Wohnhaus brach in der Folge Feuer aus!
Die Feuerwehr der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt rückte zu einem größeren Einsatz aus.
Schnell waren erste Kräfte in der Goethestraße, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.
Mehrere Personen wurden über eine Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet.
Ob es Verletzte gab, ist aktuell noch unklar.
Auch zur Ursache der Explosion gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Vermutung einer Gas-Explosion steht aber im Raum.
Titelfoto: 5VISION.NEWS