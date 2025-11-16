Explosion in Mainz: Feuerwehr rettet mehrere Menschen mit Drehleiter

Mainz - Eine Explosion erschüttere am Sonntagabend Mainz: In einem Wohnhaus brach in der Folge Feuer aus!

Feuerwehreinsatz in Mainz: In einem Wohnhaus in der Goethestraße kam es am Sonntagabend zu einer Explosion. © 5VISION.NEWS

Die Feuerwehr der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt rückte zu einem größeren Einsatz aus.

Schnell waren erste Kräfte in der Goethestraße, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.

Mehrere Personen wurden über eine Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet.

Ob es Verletzte gab, ist aktuell noch unklar.